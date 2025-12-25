L'ex principe Andrea sempre più nella bufera, 'risponda alla giustizia Usa'

ROMA, 25 DIC - Più emerge con chiarezza il coinvolgimento dell'ex principe Andrea nello scandalo Epstein più monta la richiesta di portarlo davanti alla giustizia statunitense. L'ultima a chiederlo è Maria Lacerda, una delle vittime dell'ex finanziere newyorchese e della sua complice, Ghislaine Maxwell. Lo riporta il Guardian che cita le parole della donna. Maria, originaria del Brasile, incontrò l'ex finanziere Jeffrey Epstein quando aveva 14 anni subendo abusi per ben tre anni. Nonostante non abbia mai incontrato Andrea, la donna chiede a gran voce che venga fatta giustizia nel ricordo anche di Virginia Giuffrè, la principale accusatrice di Epstein suicidatasi poco tempo fa. E chiede che si prosegua con indagini ancora più approfondite su questa storia di abusi durata decenni e che vede potenzialmente coinvolte diverse persone potenti.