L'ex presidente sudcoreano Yoon condannato all'ergastolo

PECHINO, 19 FEB - Il tribunale distrettuale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Sul Yeol all'ergastolo per aver tentato di dichiarare la legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap. I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte, presente nel Paese, ma bloccata da una moratoria dal 1997. Il tribunale ha emesso il verdetto nella prima sentenza sul caso, affermando che Yoon mirava a paralizzare l'Assemblea nazionale inviando truppe al complesso parlamentare dopo aver dichiarato la legge marziale.

PECHINO

