L'ex miliardario Benko in carcere vuole diventare falegname

BOLZANO, 12 MAR - L'ex miliardario austriaco René Benk che da oltre un anno si trova in custodia cautelare ad Innsbruck per il crack del suo impero Signa e che tuttora è indagato anche in Italia, ora vuole diventare falegname. Visto che la detenzione dovrebbe protrarsi ulteriormente, il 48enne ha deciso di inziare la formazione professionale durante la detenzione, come riporta la rivista economica Trend. Il penitenziario e la Procura hanno accolto l'istanza. Come spiega il suo legale Norbert Wess, fino ad ora, il suo assistito era stato assorbito dall'analisi dei fascicoli. Ora invece può dedicarsi a un'attività lavorativa.