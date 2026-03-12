Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'ex miliardario Benko in carcere vuole diventare falegname

AA

BOLZANO, 12 MAR - L'ex miliardario austriaco René Benk che da oltre un anno si trova in custodia cautelare ad Innsbruck per il crack del suo impero Signa e che tuttora è indagato anche in Italia, ora vuole diventare falegname. Visto che la detenzione dovrebbe protrarsi ulteriormente, il 48enne ha deciso di inziare la formazione professionale durante la detenzione, come riporta la rivista economica Trend. Il penitenziario e la Procura hanno accolto l'istanza. Come spiega il suo legale Norbert Wess, fino ad ora, il suo assistito era stato assorbito dall'analisi dei fascicoli. Ora invece può dedicarsi a un'attività lavorativa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario