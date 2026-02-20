L'ex leader sudcoreano Yoon si scusa dopo la condanna, 'ho causato dolore'

PECHINO, 20 FEB - L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeo, condannato ieri all'ergastolo per insurrezione, ha chiesto scusa per aver causato dolore e sofferenza al popolo con il suo tentativo di imporre la legge marziale del 2024. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap. "Mi scuso profondamente con il popolo per avergli causato tanta disperazione e sofferenza a causa dei miei errori", ha dichiarato Yoon in un comunicato, difendendo il suo decreto.