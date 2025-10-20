L'ex compagna di Soncin a pm Milano, 'è un uomo violento'

MILANO, 20 OTT - Anche l'ex compagna di Gianluca Soncin, in carcere per il femminicidio di Pamela Genini, ha confermato a verbale l'indole violenta e prevaricatrice del 52enne. La donna è stata sentita nel pomeriggio come testimone in Procura a Milano, dopo che sono stati ascoltati anche un ex fidanzato dalla 29enne, Andrea, e due amiche, Nicole ed Elisa. L'ex compagna di Soncin nella testimonianza davanti a investigatori e inquirenti, oltre a confermare la personalità dell'uomo, così come già emersa dagli atti dell'inchiesta sul femminicidio, ha spiegato di aver denunciato il 52enne per maltrattamenti nel 2011. Poi, però, non si è mai arrivati a un processo a suo carico, stando a quanto riferito dalla teste, perché tra i due c'è stata una "ricomposizione". La donna ha riferito anche di aver interrotto ogni tipo di rapporto con l'ex compagno nel 2020. Domani, nelle indagini condotte dalla Polizia e coordinate dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, saranno ascoltati altri testimoni.