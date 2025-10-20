Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'ex compagna di Soncin a pm Milano, 'è un uomo violento'

Fiaccolata per Pamela Genini nel quartiere Gorla a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Fiaccolata per Pamela Genini nel quartiere Gorla a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
AA

MILANO, 20 OTT - Anche l'ex compagna di Gianluca Soncin, in carcere per il femminicidio di Pamela Genini, ha confermato a verbale l'indole violenta e prevaricatrice del 52enne. La donna è stata sentita nel pomeriggio come testimone in Procura a Milano, dopo che sono stati ascoltati anche un ex fidanzato dalla 29enne, Andrea, e due amiche, Nicole ed Elisa. L'ex compagna di Soncin nella testimonianza davanti a investigatori e inquirenti, oltre a confermare la personalità dell'uomo, così come già emersa dagli atti dell'inchiesta sul femminicidio, ha spiegato di aver denunciato il 52enne per maltrattamenti nel 2011. Poi, però, non si è mai arrivati a un processo a suo carico, stando a quanto riferito dalla teste, perché tra i due c'è stata una "ricomposizione". La donna ha riferito anche di aver interrotto ogni tipo di rapporto con l'ex compagno nel 2020. Domani, nelle indagini condotte dalla Polizia e coordinate dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, saranno ascoltati altri testimoni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario