L'ex centro Rai nel parco di Monza sarà un hospice pediatrico

MONZA, 17 FEB - L'ex centro di controllo Rai nel parco di Monza progettato dall'architetto Gio Ponti diventerà un hospice pediatrico per cure palliative e terapie del dolore, e ospiterà anche la nuova sede della Fondazione Morandi ets. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha deliberato e approvato l'accordo di partenariato con la Fondazione Morandi ets per la riqualificazione e concessione di 40 anni della struttura che ora è inutilizzata. Nascerà quindi Domus Morandi - La casa dei sogni che lavorerà in stretto contatto con l'Irccs San Gerardo di Monza. Prima dell'apertura si dovrà avviare un lavoro di recupero dell'edificio realizzato negli anni '50 dallo studio Ponti-Fornaroli-Rosselli che sarà affidato ad un altro studio prestigioso: Migliore+Servetto, tre volte vincitore del premio Compasso d'Oro Adi, e sarà coordinato e supervisionato direttamente da Ico Migliore, professore del Politecnico di Milano. Il costo dei lavori, tutti a carico della Fondazione, è di 4 milioni e per questo è iniziata la raccolta fondi aperta a chiunque vorrà contribuire. "Recuperare l'ex Centro Rai significa per noi prendersi cura di un luogo che fa parte della storia e dell'identità di questo territorio e trasformarlo in qualcosa di grande e unico che guarda profondamente al futuro" ha spiegato Matteo Morandi, presidente della Fondazione Morandi ets. "Il nostro desiderio - ha aggiunto - è che l'hospice pediatrico non sia percepito come un luogo di fine, ma come un luogo di vita, in cui la qualità del tempo, la relazione, la bellezza e la natura diventino parte integrante della cura".