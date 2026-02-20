L'Eurocamera verso il rinvio del voto sull'intesa Usa-Ue sui dazi
AA
BRUXELLES, 20 FEB - L'Eurocamera si prepara a rinviare il voto sulla possibile ratifica sull'intesa commerciale Usa-Ue previsto in commissione Commercio internazionale il 24 febbraio. Lo si apprende da fonti parlamentari. La decisione, al momento al vaglio dei coordinatori dei gruppi, si sarebbe resa necessaria dopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull'annullamento dei dazi voluti dal presidente Trump.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti