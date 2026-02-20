Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'Eurocamera verso il rinvio del voto sull'intesa Usa-Ue sui dazi

AA

BRUXELLES, 20 FEB - L'Eurocamera si prepara a rinviare il voto sulla possibile ratifica sull'intesa commerciale Usa-Ue previsto in commissione Commercio internazionale il 24 febbraio. Lo si apprende da fonti parlamentari. La decisione, al momento al vaglio dei coordinatori dei gruppi, si sarebbe resa necessaria dopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull'annullamento dei dazi voluti dal presidente Trump.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario