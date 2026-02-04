Giornale di Brescia
L'Eurocamera sblocca l'iter di ratifica dell'intesa Ue-Usa sui dazi

BRUXELLES, 04 FEB - Il Parlamento europeo ha deciso di riprendere i lavori per la ratifica dell'intesa Ue-Usa sui dazi sospesi dopo gli attacchi del presidente Usa Donald Trump alla sovranità territoriale della Groenlandia. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Eurocamera, il socialista tedesco Bernd Lange (S&D), al termine della riunione dei relatori ombra. "Una maggioranza dei relatori ombra ha deciso oggi di riprendere i lavori sui due testi. Un voto potrebbe quindi tenersi già nella prossima riunione della commissione, martedì 24 febbraio", ha dichiarato lasciando la riunione.

BRUXELLES

