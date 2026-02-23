L'Eurocamera rinvia il voto sui dazi, 'le basi legali sono cambiate'

BRUXELLES, 23 FEB - "È chiaro che le basi legali sono cambiate: ci sono nuove tariffe totalmente diverse dalle precedenti. Molti prodotti al 15% non sono coperti dagli accordi firmati in Scozia. Ci sono molti elementi incerti e quindi abbiamo deciso di non votare domani, ma di tenere un altro incontro dei relatori la prossima settimana". Lo ha dichiarato il relatore dell'Eurocamera sull'intesa Usa-Ue sui dazi commerciali, il socialista tedesco Bernd Lange, al termine della riunione dei relatori ombra a Bruxelles. "Abbiamo bisogno di certezza, ci sono diversi scenari, un voto l'11 marzo è ancora possibile", ha aggiunto.