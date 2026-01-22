Giornale di Brescia
Italia e Estero

L'Eurocamera respinge la sfiducia a von der Leyen sul Mercosur

STRASBURGO, 22 GEN - Il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen con 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astenuti. La mozione, che chiedeva le dimissioni della Commissione Ue, e della presidente stessa, in seguito alla firma dell'accordo Ue-Mercosur, era stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, formazione europea che raccoglie la Lega, il partito di Viktor Orbán Fidesz e il Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen.

Argomenti
STRASBURGO

