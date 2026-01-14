L'Eurocamera con la Groenlandia, 'da Trump minacce inaccettabili'

BRUXELLES, 14 GEN - La Conferenza dei presidenti (CoP) del Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una dichiarazione di pieno sostegno alla Groenlandia e alla Danimarca. "Qualsiasi tentativo di minare la sovranità e l'integrità territoriale" di Copenaghen e Nuuk "viola il diritto internazionale", si legge nel testo, adottato su iniziativa dei Socialisti e democratici. I capigruppo condannano "inequivocabilmente le dichiarazioni dell'amministrazione Trump" che "costituiscono una palese sfida al diritto internazionale, ai principi della Carta dell'Onu e alla sovranità e integrità territoriale di un alleato Nato. Tali dichiarazioni sono inaccettabili e non hanno alcun posto nelle relazioni tra partner democratici".