Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'Eurocamera attiva iter d'urgenza su prestito da 90 miliardi a Kiev

AA

BRUXELLES, 20 GEN - Il Parlamento europeo ha attivato la procedura d'urgenza sulla proposta di prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, che sarà votata già nella plenaria di febbraio. Gli eurodeputati hanno dato il via libera, per alzata di mano, all'iter accelerato per il pacchetto che prevede un prestito a Kiev finanziato tramite debito comune e garantito dal bilancio Ue. Approvata anche la procedura d'urgenza per il ricorso alla cooperazione rafforzata, che consentirà a 24 Paesi membri - saranno esclusi Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia - di partecipare al prestito: il voto finale su questa proposta è previsto per domani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario