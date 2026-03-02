Lettera opposizioni a presidenti Camere, Meloni riferisca in Parlamento sul MO

ROMA, 02 MAR - I capigruppo d'opposizione - Pd, M5s, Avs, Azione, Iv e Più Europa - hanno scritto una lettera unitaria ai presidenti di Camera, Lorenzo Fontana, e Senato, Ignazio La Russa, per chiedere di convocare con urgenza la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per riferire in Parlamento sui "gravissimi sviluppi intervenuti in Medio Oriente". "Considerato che non esiste neanche una dichiarazione ufficiale della Presidente del consiglio - è spiegato - in un frangente di tale gravità è necessario un confronto pieno e trasparente in Aula" con la premier "affinché siano chiariti indirizzo politico, scelte strategiche e responsabilità".