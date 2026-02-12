Letta ai leader Ue, 'il mercato unico è la miglior risposta a Trump'

BILZEN, 12 FEB - "Il Mercato unico è la nostra migliore risposta a Trump e il fondamento della nostra sovranità. Nei settori strategici dobbiamo passare da 27 mercati a uno solo. Ciò di cui abbiamo bisogno ora è un percorso chiaro per completare il Mercato unico, con risultati rapidi e realizzazioni concrete già nel 2026, 2027 e 2028". Lo ha detto ai leader Ue Enrico Letta, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier.