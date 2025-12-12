Lesioni e rapine, nel Padovano 43 provvedimenti contro giovani tra i 15 e i 29 anni

PADOVA, 12 DIC - Il questore di Padova Marco Odorisio ha emesso 43 provvedimenti di prevenzione personale nei confronti di 24 giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, tra cui otto minori, protagonisti di diversi atti di bullismo nei confronti di coetanei e di episodi di illegalità diffusa nel centro storico e nell'hinterland di Cittadella e Tombolo. I giovani sono accusati di aver commesso a vario titolo diversi reati, tra cui lesioni aggravate, rapine, minaccia, furto, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, furti aggravati. I 43 provvedimenti adottati sono: 20 avvisi orali, nove fogli di via obbligatori dai comuni di Cittadella e Tombolo per quattro anni, otto Daspo Willy per tre anni, cinque Daspo fuori contesto per tre anni e un Daspo urbano per un anno dalle infrastrutture adibite al trasporto pubblico rivolto a un diciassettenne denunciato in stato di libertà per rapina in quanto, nei pressi di una fermata dell'autobus, aveva minacciato con un coltello un coetaneo per farsi consegnare il portafoglio e due sigarette elettroniche. Gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Padova hanno eseguito le misure ieri. Tra le condotte sistematicamente poste in essere: entrare con il monopattino all'interno dei supermercati e degli esercizi commerciali sfrecciando tra le varie corsie, sedersi sopra le casse, rubare merce dagli scaffali e spaventare le commesse al fine di guadagnarsi la fuga. Nei casi più gravi, con un'escalation registrata soprattutto nell'ultimo mese, i gruppi attendevano vicino ai supermercati gli studenti delle scuole superiori e li obbligavano sotto minaccia ad acquistare prodotti a loro graditi, scegliendo le vittime tra i ragazzi più deboli o più piccoli di età. Il 18 novembre scorso un gruppo di almeno sette giovani, al termine dell'orario scolastico, ha atteso nei pressi di un supermercato dell'area commerciale ovest di Cittadella alcuni coetanei e, dopo averli avvicinati e accerchiati, ha chiesto loro di consegnare immediatamente dei soldi dietro minaccia. Al tentativo delle vittime di eludere la richiesta, hanno inseguito una di queste obbligandola a comprare loro qualcosa da bere in un bar.