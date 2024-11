L'equipaggio Clown 2.0 attraverserà l'Atlantico per solidarietà

BOLOGNA, 06 NOV - Attraversare l'Atlantico in barca a vela per solidarietà, incoraggiare i bambini a realizzare i propri sogni e raccogliere fondi con l'obiettivo di raggiungere l'importo di 30mila euro attraverso donazioni di 10 euro per ogni miglio nautico percorso. E' l'obiettivo dell'equipaggio e dell'organizzazione di volontariato Clown 2.0, che nella sua sede bolognese ha presentato il progetto Alisei 2.0, 'La Sfida Atlantica', alla presenza di Gianni Bitonti, presidente della stessa Clown 2.0 e co-fondatore della Clownsofia, di Cinzia Migani, direttrice di VolaBo - Centro servizi volontariato Bologna, e (in remoto) dello skipper ed istruttore Fiv Patrizio Schifa, armatore del catamarano 'Maui1'. Il progetto Alisei 2.0, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta "l'impresa straordinaria di una persona ordinaria". Lo stesso Bitonti, che lo ha ideato, farà parte dell'equipaggio che, sul catamarano 'Maui1', un 13 metri comandato e condotto da Schifa, prenderà il via il prossimo 24 novembre dall'isola di Gran Canaria, partecipando alla regata internazionale Arc-Atlantic rally for cruisers, con l'obiettivo di raggiungere, dopo circa 22 giorni di navigazione, il traguardo di Santa Lucia ai Caraibi. Un viaggio di quasi 3mila miglia nautiche, da affrontare con il solo ausilio delle vele. Tra i sostenitori anche Attilio Rubino, imprenditore bolognese patron di Pr Rubino e Vision Tech, che farà parte dell'equipaggio. Tra gli obiettivi del progetto, incoraggiare il volontariato e diffondere la mission di Clown 2.0, organizzazione di volontariato che porta il sorriso negli ospedali pediatrici e si prende cura di bambini orfani o in difficoltà in Italia e nel mondo. Il progetto Alisei 2.0 non si esaurirà dopo l'arrivo ai Caraibi: per tutto il 2025 si attiverà la fase di sensibilizzazione e racconto della traversata attraverso incontri educativi e divulgativi, e nell'aprile 2026 è prevista l'organizzazione di un convegno nazionale sul volontariato pediatrico, per celebrare anche il decennale di Clown 2.0 OdV.