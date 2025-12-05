Giornale di Brescia
Lepore, 'revoca cittadinanza ad Albanese non è un'opzione'

BOLOGNA, 05 DIC - "La revoca del provvedimento della cittadinanza a Francesca Albanese non è un'opzione, perché motivata dal ruolo svolto per la Palestina e le Nazioni Unite. Per quanto ci riguarda adesso giriamo pagina e ci concentriamo su altro, con impegno e dedizione. Lasciamo ad altri le strumentalizzazioni, senza vinti né vincitori". Lo dice il sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo le polemiche dei giorni scorsi sul conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese. Sul tema Lepore ha avuto un confronto con il gruppo consiliare del Pd. "In queste settimane - dice Lepore - sono emerse legittime posizioni critiche in merito, da vari esponenti politici e non solo, con argomentazioni anche condivisibili. Opto per il lodo Bonaga: sulle pagine de Il Foglio Stefano Bonaga ha espresso bene quello che penso anche io: 'Francesca Albanese ha fatto un grande lavoro sulla Palestina ed è perseguitata dal governo americano. Perciò capisco chi le ha dato la cittadinanza onoraria'. Dopodiché Bonaga riconosce che Albanese ha iniziato a rilasciare alcune dichiarazioni non condivisibili. Perciò, come Bonaga, capisco bene chi la critica, è legittimo e doveroso in alcuni casi".

