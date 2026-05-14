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Leone, 'sistema distorto e pressioni, troppi giovani stanno male'++

ROMA, 14 MAG - "Dell'inquietudine esiste anche un volto triste: non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili; qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto, che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo", noi siamo un desiderio, non un algoritmo!". Lo dice papa Leone alla Sapienza.

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