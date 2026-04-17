Leone, 'l'Africa sia liberata dalla piaga della corruzione'

YAOUNDÉ, 17 APR - Il Papa incoraggia il mondo universitario a trasmettere valori come "la giustizia e l'equità, l'integrità, il senso del servizio e della responsabilità. L'Africa e il mondo" hanno bisogno di persone che si impegnino a "mettere le loro competenze al servizio del bene comune. Non tradite questo nobile ideale!". Parlando ai docenti della Cattolica ha sottolineato che l'Africa ha bisogno "di essere liberata dalla piaga della corruzione". "Testimoniando la verità, specialmente davanti alle illusioni dell'ideologia e delle mode, create un ambiente in cui l'eccellenza accademica si unisce naturalmente alla rettitudine umana".