Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Leone, 'l'Africa sia liberata dalla piaga della corruzione'

AA

YAOUNDÉ, 17 APR - Il Papa incoraggia il mondo universitario a trasmettere valori come "la giustizia e l'equità, l'integrità, il senso del servizio e della responsabilità. L'Africa e il mondo" hanno bisogno di persone che si impegnino a "mettere le loro competenze al servizio del bene comune. Non tradite questo nobile ideale!". Parlando ai docenti della Cattolica ha sottolineato che l'Africa ha bisogno "di essere liberata dalla piaga della corruzione". "Testimoniando la verità, specialmente davanti alle illusioni dell'ideologia e delle mode, create un ambiente in cui l'eccellenza accademica si unisce naturalmente alla rettitudine umana".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
YAOUNDÉ

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario