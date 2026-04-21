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Italia e Estero

Leone, 'come Francesco dico no ad una economia che uccide'

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MALABO, 21 APR - Papa Leone, nel discorso alle autorità della Guinea Equatoriale, ricorda Papa Francesco scomparso un anno fa. "Faccio mio l'appello di Papa Francesco, che proprio un anno fa lasciava questo mondo: 'Oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e della inequità. Questa economia uccide'", ha detto Leone XIV.

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