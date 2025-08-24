Giornale di Brescia
Leone a Zelensky, prego Dio perchè tacciano le armi

Pope Leo XIV during the weekly general audience in the Paul VI Hall, Vatican City, 20 August 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
CITTÀ DEL VATICANO, 24 AGO - "Con il cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi", "invocando Dio perché consoli quanti sono provati dalle conseguenze del conflitto", rafforzi "i feriti" e conceda "il riposo eterno ai defunti". Lo dice papa Leone XIV in una lettera al presidente ucraino Volodymyr Zelesnky per l'anniversario dell'indipendenza. Il Papa, "implora l'Onnipotente affinché muova i cuori delle persone di buona volontà" e "il clamore delle armi taccia" cedendo "il posto al dialogo" e aprendo "la strada della pace per il bene di tutti". "Affido la vostra nazione alla Beata Vergine Maria, Regina della Pace", conclude Leone.

CITTÀ DEL VATICANO

