Leoncavallo: martedì l'assemblea pubblica verso il corteo

MILANO, 23 AGO - Si terrà martedì o al massimo mercoledì prossimo l'assemblea cittadina per organizzare il corteo del 6 settembre contro lo sgombero del Leoncavallo, mentre i militanti dello storico centro sociale si ritroveranno già lunedì per discutere tra di loro come costruire la mobilitazione in seguito allo sfratto da via Watteau. Ogni decisione sulla manifestazione, comunque - spiegano i militanti del centro sociale più famoso d'Italia, che compie 50 anni proprio nel 2025 - sarà presa la prossima settimana, visto che ancora in tanti sono in vacanza, ma già si sa che quella del 6 settembre "sarà una grande mobilitazione, perché c'è gente che vuol venire da tutte le parti". "Entro metà della prossima settimana verranno definite piattaforma e parole d'ordine del corteo" dicono ancora gli attivisti, che non hanno ancora sentito il custode giudiziario per mettersi d'accordo per il ritiro di tutte le attrezzature custodite in via Watteau, quelle necessarie per la gestione dello spazio e delle sue attività. Al momento, precisano, "non c'è stata nessuna interlocuzione con il Comune" che, come riferito dal sindaco, non era stato avvisato dello sgombero.

