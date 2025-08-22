Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Leoncavallo: Emis Killa, non capirò mai giustizia italiana

Sfratto Centro sociale Leoncavallo, Carabinieri e Polizia Di Stato sul posto, Milano, 21 Agosto 2025, Ansa/Andrea Fasani
Sfratto Centro sociale Leoncavallo, Carabinieri e Polizia Di Stato sul posto, Milano, 21 Agosto 2025, Ansa/Andrea Fasani
AA

MILANO, 22 AGO - "Non capirò mai la giustizia italiana" scrive Emis Killa, uno dei tanti artisti a commentare con amarezza lo sgombero del Leoncavallo, "l'involucro splendente di una città che è stata svuotata di tutto. Anche della sua stessa identità" come scrive Fedez a corredo di un'immagine dei muri di via Watteau. "Festeggiano i ricchi insieme ai poveri stolti" chiosano i Punkreas. I due rapper e la storica band punk sono stati spesso sul palco dello storico centro sociale, così come i 99 Posse e i Modena City Ramblers, che oggi augurano 'Lunga vita al Leoncavallo'. Per i Casino Royale, "lo sfratto messo in atto ieri mattina può — e dovrebbe — rappresentare un'opportunità di rinascita. Per il Leoncavallo, certo, ma anche per una parte di questa città che ormai fatica a trovare qualcosa per cui "valga la pena reagire". Solidarietà al Leoncavallo è stata espressa non solo dal mondo della musica, ma anche dalla cultura e dell'associazionismo milanese, dal Cinemimo a Rob de Matt, dall' assemblea dei lavoratori dello spettacolo al Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti della Lombardia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LeoncavalloMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario