Leonardo inaugura l'ufficio di rappresentanza in Vietnam

HANOI, 15 GEN - "Da oggi la tecnologia avanzata e l'esperienza di Leonardo, leader industriale italiano nel settore high-tech, sono ufficialmente a disposizione del Vietnam, una nazione che sta giocando un ruolo fondamentale nella trasformazione tecnologica del Sudest asiatico". Con queste parole Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, ha inaugurato ufficialmente l'ufficio di rappresentanza della società ad Hanoi. Erano presenti l'Ambasciatore del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung, e l'Ambasciatore d'Italia in Vietnam, Marco della Seta. Leonardo è un gruppo industriale internazionale con oltre 53.000 dipendenti nel mondo, una significativa presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti e opera in 150 paesi anche attraverso aziende controllate, joint venture e partecipazioni. Protagonista dei principali programmi strategici internazionali, è partner tecnologico e industriale di governi, istituzioni e imprese. Nel 2023 ha registrato ricavi consolidati pari a 15,3 miliardi di euro e nuovi ordini per 17,9 miliardi. La tecnologia di Leonardo e delle sue controllate e partecipate è già presente in Vietnam in diversi ambiti come quelli elicotteristico e spaziale e ha visto l'azienda partecipare all'ultima edizione del Vietnam International Defence Expo tenutosi ad Hanoi dal 19 al 22 dicembre scorsi. L'apertura del nuovo ufficio in Vietnam rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza di Leonardo in Asia, destinato a intensificare la collaborazione con i partner locali, a favorire lo sviluppo di nuove opportunità tecnologiche e ad offrire supporto concreto allo sviluppo di infrastrutture strategiche per il Paese.