L.elettorale, premio non può superare il 15%, non oltre i 230 seggi

ROMA, 26 FEB - La riforma elettorale presentata dal centrodestra introduce "un meccanismo di premio di governabilità" che sarà "attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi e raggiunto la soglia stabilita dalla legge", individuata nel "quaranta per cento quale soglia minima" che "ne sancisce l'adeguatezza in termini di ragionevolezza e proporzionalità". E' quanto si legge nella premessa al testo depositato in Parlamento, in cui si prevede che "la distribuzione dei seggi derivanti dal premio" al Senato sia a "carattere regionale". La "coerenza tra governabilità e rappresentatività" è "assicurata dai vincoli posti all'entità del premio medesimo: quest'ultimo, sia alla Camera che al Senato, non può infatti superare il quindici per cento dei seggi, rimanendo comunque ancorato alla soglia massima di 230 seggi conseguibili alla Camera dei deputati e 114 seggi conseguibili al Senato della Repubblica".