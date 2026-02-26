Giornale di Brescia
L.elettorale, obbligo indicare il nome del premier con il programma

ROMA, 26 FEB - La proposta di riforma della legge elettorale prevede "l'indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio in sede di presentazione delle liste, quale elemento di trasparenza dell'offerta politica fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica". E' quanto si legge nella premessa del testo depositato alla Camera e al Senato. "Ciascuna coalizione - spiega il centrodestra in un comunicato - dovrà depositare unitamente al programma anche un unico nome da proporre al Presidente della Repubblica come incaricato alla Presidenza del Consiglio".

