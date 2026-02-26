L.elettorale, obbligo indicare il nome del premier con il programma
AA
ROMA, 26 FEB - La proposta di riforma della legge elettorale prevede "l'indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio in sede di presentazione delle liste, quale elemento di trasparenza dell'offerta politica fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica". E' quanto si legge nella premessa del testo depositato alla Camera e al Senato. "Ciascuna coalizione - spiega il centrodestra in un comunicato - dovrà depositare unitamente al programma anche un unico nome da proporre al Presidente della Repubblica come incaricato alla Presidenza del Consiglio".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti