L'Egitto pronto a distribuire 60 milioni di pasti caldi durante il Ramadan

IL CAIRO, 16 FEB - Il ministero della Solidarietà Sociale egiziano distribuirà quasi 60 milioni di pasti in tutto il Paese durante il mese sacro del Ramadan, al via in Egitto tra mercoledì e giovedì prossimi. L'operazione prevede la fornitura di pasti caldi giornalieri alle famiglie più bisognose, creando al contempo opportunità di reddito per le donne che lavorano nelle cucine. Lo ha annunciato la neoministra Maya Morsy. Il programma sarà operativo attraverso 642 punti di ristoro e oltre 20 ristoranti e punti di distribuzione fissi e mobili in tutto il Paese e sarà realizzata in collaborazione con 286 enti, tra cui diversi gruppi della società civile e organizzazioni benefiche. Il ministero - si precisa in una nota - ha inserito la campagna nell'ambito di un più ampio impegno statale per ampliare il sostegno alimentare durante il mese di digiuno, quando la spesa familiare solitamente aumenta. Parallelamente il ministero, attraverso il Fondo per il Sostegno ai Progetti delle Ong e delle Istituzioni Civili, ha lanciato anche un concorso volto a premiare le migliori iniziative di volontariato e protezione sociale.

