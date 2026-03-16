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Leggo celebra 25 anni di informazione al Teatro Brancaccio

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ROMA, 16 MAR - L'evoluzione dell'informazione e le prospettive future della comunicazione sono state al centro del dibattito nel corso dell'evento, che si è svolto ieri al Teatro Brancaccio di Roma, per celebrare i 25 anni di Leggo, uno dei quotidiani free press più letti in Italia. L'evento ha riunito rappresentanti del mondo editoriale, istituzionale e imprenditoriale. Fondato nel 2001, Leggo ha accompagnato per un quarto di secolo le trasformazioni sociali, culturali e urbane delle città di Roma e Milano, consolidandosi come punto di riferimento della free press e ampliando progressivamente la propria presenza nell'ecosistema digitale e sui social media. La serata si è aperta con la lettera di auguri della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A seguire, saluti dell'editore, affidati ad Azzurra Caltagirone, presidente di Leggo e l'introduzione del direttore Fabrizio Nicotra, che ha ripercorso le principali tappe del giornale e il suo ruolo nell'evoluzione del panorama editoriale italiano. Nel corso della serata sono stati proiettati i video messaggi di saluto istituzionale di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e di Nicola Zingaretti, che hanno voluto esprimere il proprio riconoscimento per il contributo di Leggo al pluralismo dell'informazione e alla diffusione delle notizie accessibili a un pubblico sempre più ampio. "L'evento - informa una nota - ha rappresentato non solo una celebrazione di un importante traguardo editoriale, ma anche un'occasione per riflettere sul futuro dell'informazione, sul valore della prossimità territoriale e sull'evoluzione del rapporto tra media e pubblico nell'era digitale". A chiudere la serata, un momento speciale con la proiezione di una serie di videomessaggi di auguri al giornale da parte di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Carlo Verdone, Lino Banfi, Rosario Fiorello, Carlo Conti, Gabriele Muccino, Francesco Gabbani, Lillo Petrolo, Sal Da Vinci, Laura Pausini, Ezio Greggio e Alessandro Gassmann, che hanno voluto inviare il loro saluto e il loro affetto per questo importante anniversario.

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