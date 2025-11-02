Giornale di Brescia
'Legge di guerra Usa non si applica a raid contro narcos'

Trump, 3 morti in raid contro nave che trasportava droga ++ L'imbarcazione colpita in acque internazionali
WASHINGTON, 02 NOV - Il Dipartimento di Giustizia ha comunicato al Congresso che il presidente Donald Trump può continuare i suoi raid contro presunti trafficanti di droga in America Latina — e non è vincolata dalla War Powers Resolution del 1973, che richiede l'approvazione del parlamento per proseguire operazioni militari ostili oltre il termine di 60 giorni. Un termine che scade lunedì, dopo che l'amministrazione ha informato il Congresso il 4 settembre di aver condotto il primo attacco contro una presunta imbarcazione di narcotrafficanti nei Caraibi due giorni prima.

Argomenti
WASHINGTON

