Legali Flotilla, 'domani via da Israele 170 attivisti'
epa12431903 Global Sumud Flotilla activists are welcomed after arriving at Fiumicino Airport on a Turkish Airlines flight in Rome, Italy, 04 October 2025 (issued 05 October 2025). A group of 18 Italians, out of a total of 26 released by the Israeli authorities who were part of the Global Sumud Flotilla, returned to Italy. Israel intercepted the Global Sumud Flotilla (GSF), which was carrying pro-Palestinian activists and aid supplies to the Gaza Strip, and detained all those on board its vessels. EPA/TELENEWS
AA
ROMA, 05 OTT - Il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere domani circa 170 partecipanti alla Global Sumud Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni. Lo rende noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele. "Questo fa seguito all'espulsione di circa 170 partecipanti avvenuta ieri e oggi - aggiungono gli avvocati di Adalah - la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna".
