Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Legali famiglia nel bosco presentano nuova istanza contro l'ordinanza

AA

PESCARA, 27 DIC - I legali della famiglia nel bosco, Marco Femminella e Danila Solina, hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e il conseguente allontanamento dei tre figli minori in una struttura protetta. A sostegno della tesi degli avvocati vengono allegate alcune foto in cui i bambini, due gemelli di 6 anni e una di 8, si trovano in normali situazioni quotidiane, dal supermercato ai giochi nel centro commerciale. In particolare un'immagine - pubblicata oggi dal quotidiano il Centro - mostra i minori che mangiano un gelato in coppetta utilizzando i cucchiaini di plastica. Una foto che smentirebbe dunque l'iniziale ritrosia della mamma a far utilizzare oggetti di plastica ai figli. Cosa che avrebbe inciso anche durante il ricovero in ospedale dopo l'intossicazione da funghi, occasione in cui - come è riportato dai giudici - Catherine chiese di non utilizzare il sondino naso-gastrico proprio perché in plastica. Nella stessa istanza, inoltre, sarebbe stato sottolineato il rapporto conflittuale che si sarebbe instaurato tra la mamma dei bambini e l'assistete sociale nominata sul caso. Frizioni che avrebbero portato alla "mancanza di collaborazione" o "chiusura ideologica" rinvenuta dai giudici nella sentenza con cui hanno rigettato il ricorso della famiglia. Nel frattempo i legali hanno nominato i propri consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, in vista dei test psicologici che sono stati richiesti dal Tribunale dei minorenni e che dovranno essere svolti entro i prossimi 4 mesi. Il Centro pubblica oggi anche alcuni messaggi che Catherine avrebbe inviato agli amici in cui lamenta lo stato di salute dei figli. "Qui in casa famiglia i miei figli non dormono bene, hanno un'ansia profonda", avrebbe scritto aggiungendo che "si mordono di continuo le mani, giorno e notte".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PESCARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario