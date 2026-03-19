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Legali famiglia Cappa, nessun esposto presentato in Procura

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MILANO, 19 MAR - "Comunichiamo che, ad oggi, nessun componente della famiglia Cappa ha mai formalizzato alcun esposto/denuncia, né tantomeno depositato alcun audio": è quanto precisano in una nota gli avvocati Antonio Marino e Gabriele Casartelli, legali della famiglia Cappa, precisando che "sono prive di fondamento" le notizie apparse ieri in merito all'apertura di un fascicolo presso la Procura di Milano a seguito di un presunto esposto della famiglia Cappa, corredato da audio e relativo ad interferenze nelle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco.

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