Legali di Signorini ai giudici, bloccare la prossima puntata di Corona

MILANO, 20 GEN - Gli avvocati di Alfonso Signorini, i legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno presentato un'istanza al Tribunale civile di Milano per chiedere un provvedimento cautelare d'urgenza di "inibitoria" per bloccare la messa in onda sul web della prossima puntata, prevista per il 26 gennaio, del format 'Falsissimo' di Fabrizio Corona, il quale nelle precedenti due puntate ha attaccato il conduttore tv e giornalista che, a suo dire, avrebbe messo in piedi un "sistema di ricatti e favori sessuali". Accuse che Signorini ha già respinto, interrogato su sua richiesta dai pm di Milano il 7 gennaio, dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno, che invece ha confermato ieri il contenuto della sua querela davanti ai magistrati. Anche Corona è indagato in un altro filone delle indagini per revenge porn ed è stato già interrogato a fine dicembre. I giudici civili dovranno, dunque, decidere sulla richiesta dei legali di Signorini di stop alla puntata, ma anche alla ripubblicazione di contenuti già mostrati, e l'udienza è fissata per il 22 gennaio. "Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l'ora", scrive l'ex "re dei paparazzi" su Instagram, annunciando la prossima puntata di 'Falsissimo', intitolata "Il prezzo del successo - parte finale".