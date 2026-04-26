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Legale vittima Crans 'nuovi interrogatori a maggio,anche ai Moretti'

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ROMA, 26 APR - "Noi andiamo avanti. I nuovi interrogatori sono fissati a maggio, anche per i Moretti. Abbiamo visto le dichiarazioni del sindaco che sta scaricando le responsabilità ma sta alzando il tiro, chiamando in causa il Cantone. Questo da un punto di vista nostro è importante, anche in vista dei risarcimenti". È quanto spiega all'ANSA l'avvocato Alessandro Vaccaro, legale della famiglia di Emanuele Galeppini, il giovanissimo campione di golf genovese morto nella strage di Crans Montana la notte di Capodanno "Noi andiamo avanti", ha precisato.

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