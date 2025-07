Legale Stasi, 'fiducia nella giustizia, comunque finisca'

PAVIA, 23 LUG - "Certamente per quanto riguarda l'indagine di oggi nessuno può dire che non venga fatta nel rispetto di tutte le parti e con la massima attenzione alla procedura, perché questo è fondamentale". A spiegarlo è uno dei legali di Aberto Stasi, Antonio De Rensis al suo arrivo a Pavia all'udienza che è in corso per la nomina di un perito dattiloscopista nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per il cui delitto Stasi è stato condannato a 16 anni. Le impronte su spazzatura cosa potrebbero dire? "Tutto ciò che si può fare in più e meglio di ciò che si può fare in meno - ha spiegato il legale -. Io dico sempre che un'indagine se ha un accertamento in più mi rassicura di più rispetto a un'indagine che fa un accertamento in meno. Quando un'indagine dà molte cose per scontate, è pericolosa. Qui invece non si dà per scontato niente, si va a vedere tutto". "Noi siamo onorati che la Procura di Pavia, i carabinieri di Milano, i Ris il professor Previderè si stiano occupando di questa indagine. È un onore ed è una speranza per tutti i cittadini. Credo che questo sia il messaggio che deve arrivare: avere fiducia nella giustizia, comunque finisca", ha detto l'avvocato..