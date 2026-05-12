Legale Sempio, i nostri tecnici al lavoro su cinque consulenze

MILANO, 12 MAG - "Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità. Sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella fatta dai Racis", il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche a cui si è rivolto l'accusa. L'avvocato Liborio Cataliotti spiega così, in un video, i motivi per cui Sempio si trova da ieri a Roma, come anticipato dal Messaggero. "Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico, e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti", aggiunge precisando che questi ultimi sono al lavoro su cinque consulenze. Le consulenze, spiega l'avvocato Cataliotti, saranno "una medico-legale, per determinare le cause e il tempo del decesso, una antropometrica, per verificare se le impronte possono collimare con le dimensioni del piede di Andrea Sempio". Un'altra ancora "sarà volta a ripulire i poco comprensibili e difficilmente ascoltabili audio delle intercettazioni, una sarà una replica alla Bpa", ovvero l'analisi delle tracce ematiche sulla scena del crimine per ricostruire la dinamica del delitto, "una sarà un supplemento di perizia dattiloscopia sulla impronta 33 e soprattutto sui rapporti con l'impronta 45". "Prima di avere ultimato questo lavoro, che ai nostri consulenti richiederà circa due settimane - ricordo che abbiamo venti giorni dalla chiusura delle indagini per ultimare il lavoro - scusateci ma non rilasceremo altre dichiarazioni - conclude Cataliotti - perché sarebbero fondate su una lettura frammentaria del fascicolo che, anche per quanto riguarda le indagini tradizionali è molto corposo".