Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Legale Regeni 'Piantedosi elogia ministro del regime che ha ucciso Giulio'

AA

TRIESTE, 29 GEN - "Quello che vogliamo, col processo e col documentario, è che venga ristabilito l'ordine delle cose. E questo dovrebbe far sì che non avvengano cose come quelle avvenute oggi: il ministro dell'Interno italiano si incontra con quello egiziano e si fanno grandi complimenti per la collaborazione per fermare l'immigrazione che viene dall'Egitto, che non è un paese sicuro, da cui scappano persone che stanno subendo le conseguenze del regime, che ha torturato e ucciso Giulio e che ogni giorno tortura e uccide e fa sparire almeno tre persone". Lo ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, intervenendo ieri sera alla proiezione del documentario 'Giulio Regeni - Tutto il male del mondo', al cinema Nuovo Sacher di Roma, come riporta un video de Il fatto quotidiano. Per "ordine delle cose" Ballerini intende "il fatto che i diritti umani fondamentali sono inviolabili, che esiste un divieto di tortura universale, che esiste l'intangibilità dei corpi e della dignità delle persone". Alla proiezione sono intervenuti anche i genitori del giovane ricercatore ucciso in Egitto, Paola Deffendi e Claudio Regeni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario