Legale Regeni 'difficile nominare consulenti egiziani, hanno paura'

ROMA, 24 FEB - "Abbiamo delle difficoltà ad individuare un consulente perché c'è un clima di paura, i cittadini egiziani temono di comparire in questo processo. Ora stiamo prendendo contatti con un'università, speriamo di arrivare a nominare un nostro consulente". E' quanto ha detto davanti ai giudici della prima Corte d'Assise di Roma, l'avvocata Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Regeni, dopo che i giudici hanno affidato una perizia per tradurre due verbali di interrogatorio dall'arabo all'italiano. Anche il perito scelto dal tribunale, che ha chiesto 90 giorni per completare il lavoro, ha preso incarico dietro ad un paravento, senza mai comparire in aula. Il processo è stato aggiornato all'8 giugno, il 23 e 24 giugno prevista la requisitoria, la sentenza potrebbe slittare a settembre.