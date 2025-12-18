Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Legale Poggi, famiglia non ne può più di questa attenzione morbosa

AA

MILANO, 18 DIC - L'avvocato Francesco Compagna, in una pausa dell'incidente probatorio per il delitto di Garlasco (la perita ddl gip Denise Albani ha finito la sua esposizione), ha spiegato che "la famiglia di Chiara Poggi non ne può più di questa attenzione morbosa in cui ciascuno in qualche modo strumentalizza una vicenda processuale per sostenere le proprie tesi". "Ovviamente una maggiore riservatezza, una maggiore tutela delle persone coinvolte sarebbe auspicabile - ha aggiunto - ma vediamo che non è possibile. Io stesso ricevo sui social insulti, attacchi, questo è il risultato di tutto questo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario