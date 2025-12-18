Legale Poggi, famiglia non ne può più di questa attenzione morbosa

MILANO, 18 DIC - L'avvocato Francesco Compagna, in una pausa dell'incidente probatorio per il delitto di Garlasco (la perita ddl gip Denise Albani ha finito la sua esposizione), ha spiegato che "la famiglia di Chiara Poggi non ne può più di questa attenzione morbosa in cui ciascuno in qualche modo strumentalizza una vicenda processuale per sostenere le proprie tesi". "Ovviamente una maggiore riservatezza, una maggiore tutela delle persone coinvolte sarebbe auspicabile - ha aggiunto - ma vediamo che non è possibile. Io stesso ricevo sui social insulti, attacchi, questo è il risultato di tutto questo".