Legale Poggi: 'Appello bis per Garlasco non fu una mera rilettura degli atti'

MILANO, 13 MAG - "Il processo d'Appello bis non è stato una mera rilettura degli atti già vagliati dai giudici precedenti, ma su indicazione della Cassazione furono disposte tre nuove perizie e vennero acquisiti nuovi elementi tra cui la bicicletta nera di Alberto Stasi". Lo ha spiegato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, commentando le parole del ministro Nordio sul caso Garlasco. Il legale ha inoltre ricordato che "durò otto mesi". E che, su sua richiesta, "venne riaperta una istruttoria dibattimentale e vennero disposte tre perizie" tra cui quella del dna sulle unghie di Chiara, ritenuta ancora oggi uno dei pilastri dell'inchiesta.