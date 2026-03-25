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Legale Miriam Caroccia, pronta a chiarire con inquirenti la sua posizione

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ROMA, 25 MAR - "Miriam Caroccia è pronta a chiarire con gli inquirenti ogni cosa sulla sua posizione". E' quanto annuncia l'avvocato Fabrizio Gallo, legale della ragazza coinvolta nella vicenda relativa alla società 'Le 5 Forchette' di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Il penalista precisa che la sua assistita "non è stata raggiunta da alcun avviso di garanzia, che è completamente estranea a qualsiasi dinamica e non ha mai consegnato somme di denaro a chicchessia come sarà prontamente accertato dalla magistratura verso la quale abbiamo piena fiducia e alla quale saremo pronti a chiarire ogni cosa" conclude.

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