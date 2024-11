Legale Kercher, Knox rimescola su triste vicenda

PERUGIA, 02 NOV - "A 17 anni dalla tragica morte di Meredith ancora adesso continuiamo a parlarne nei luoghi meno appropriati": l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia Kercher commenta così la notizia che si svolgeranno anche a Perugia le riprese della serie su Amanda Knox. Lo fa rispondendo all'ANSA. Maresca ricorda che del delitto se ne è parlato "per anni nelle aule di giustizia e poi sui set televisivi e cinematografici per iniziativa di vari produttori e della Knox che continua a rimescolare su questa triste vicenda". "Ho già detto varie volte - aggiunge - che sarebbe opportuno il silenzio e il ricordo ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda di cui si lamenta ma che le ha portato soldi e fama".