Legale famiglia, domani valutano compatibilità e trapiantabilità cuore

ROMA, 18 FEB - "Domani valutano la compatibilità e trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Domani si valuterà con il team la trapiantabilità. Così mi ha detto la direzione". Così durante la trasmissione "E' sempre Cartabianca" su Retequattro, l'avvocato di famiglia, Francesco Petruzzi, dopo ore di attesa per sapere se il cuore nuovo che si era reso disponibile nella serata di ieri sarebbe stato destinato al bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Il precedente trapianto a cui era stato sottoposto il piccolo non era andato a buon fine perché l'organo trapiantato era arrivato gravemente danneggiato. Secondo quanto riferito dall'avvocato, l'espianto del cuore non è ancora stato eseguito. La mamma del piccolo ha lasciato l'ospedale senza parlare con i giornalisti.

