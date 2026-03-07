Legale famiglia del bosco, mamma allontanata nonostante urla strazianti

VASTO, 07 MAR - "Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è. L'assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. E' stato terribile". Queste le parole dell'avvocata Danila Solinas uscendo ieri sera dalla casa famiglia dove era ospitata la madre dei 'bimbi del bosco', allontanata dalla struttura protetta in seguito all'ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila.