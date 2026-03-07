Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Legale famiglia del bosco, mamma allontanata nonostante urla strazianti

AA

VASTO, 07 MAR - "Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è. L'assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. E' stato terribile". Queste le parole dell'avvocata Danila Solinas uscendo ieri sera dalla casa famiglia dove era ospitata la madre dei 'bimbi del bosco', allontanata dalla struttura protetta in seguito all'ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VASTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario