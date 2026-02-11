Legale famiglia bimbo trapiantato, serve un nuovo cuore entro 48 ore

NAPOLI, 11 FEB - "Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile". A parlare è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Tommaso, il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore nell' ospedale Monaldi di Napoli, intervento oggetto di una denuncia perché l'organo, proveniente dal Nord Italia, sarebbe giunto in condizioni non ottimali. "Dopo una emorragia - fa sapere ancora Petruzzi - il piccolo è stato escluso dalla lista dei ricevitori dove però è stato nuovamente inserito dopo avere superato la crisi. Ora è necessario che giunga quanto prima un organo".