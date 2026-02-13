Legale della famiglia Poggi, 'legittime le nostre attività private'

MILANO, 13 FEB - "Faccio fatica a capire come la gente ci possa criticare. Sono attività private che facciamo legittimamente, autorizzati dal codice di procedura penale. È stato riaperto un procedimento, non lo abbiamo riaperto noi, che ci vede in questo ruolo. Quindi siamo assolutamente legittimati a fare qualunque tipo di approfondimento e lo stiamo facendo". Così l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, nell'intervista che andrà in onda questa sera a 'Quarto Grado', il programma di Retequattro che torna a occuparsi del caso Garlasco. "Stiamo cercando di capire come si siano potute fare delle perizie così sbagliate in primo grado" ha aggiunto Tizzoni, intervistato da Martina Maltagliati. "Io sono innanzitutto basito di come ci possa essere nella società attuale della gente che non rispetta le sentenze passate in giudicato, non rispetta una famiglia che ha perso una figlia in questo modo e non rispetta dei professionisti che stanno lavorando facendo dei sacrifici anche personali". "Io continuo a credere che la gente voglia e speri che la verità sia quella che emerge nelle aule. In questo caso è già emersa" ha concluso Tizzoni in riferimento alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. "Se si vuole mettere in discussione, basta fare la revisione (del processo, ndr) e vedere se viene accolta. Questo non sta avvenendo, forse non bisogna chiedere a noi il perché".