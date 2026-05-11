Legale dei Poggi, pm si sono accaniti per sconfessare condanna di Stasi

MILANO, 11 MAG - "La Procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia" con la condanna definitiva di Alberto Stasi, accusato di aver ucciso l'allora fidanzata Chiara Poggi. E lo avrebbe fatto "ribadisco, anche in maniera abbastanza deludente perché quello che leggo è un lavoro che può sembrare mastodontico ma che non va a colpire i punti centrali della vicenda". Così Gian Luigi Tizzoni, il legale della famiglia Poggi, ha commentato gli atti depositati dai pm pavesi nell'ambito dell'indagine, chiusa da poco, a carico di Andrea Sempio.