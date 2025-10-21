Lega, team Vannacci non siano realtà politiche alternative

MILANO, 21 OTT - Il consiglio federale della Lega ha ribadito che "sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare" il partito "a patto che non siano una realtà politica alternativa". Lo fanno sapere fonti della Lega al termine del federale. Il riferimento, mai esplicitato, è ai 'team Vannacci' che fanno capo all'associazione 'Il Mondo al contrario' dei fedelissimi del generale.