Lega, team Vannacci non siano realtà politiche alternative
Roberto Vannacci (Deputy Secretary of Lega, Member of the European Parliament) during the traditional Lega party rally in Pontida (Bergamo), 21 september 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
MILANO, 21 OTT - Il consiglio federale della Lega ha ribadito che "sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare" il partito "a patto che non siano una realtà politica alternativa". Lo fanno sapere fonti della Lega al termine del federale. Il riferimento, mai esplicitato, è ai 'team Vannacci' che fanno capo all'associazione 'Il Mondo al contrario' dei fedelissimi del generale.
