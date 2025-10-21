Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lega, team Vannacci non siano realtà politiche alternative

Roberto Vannacci (Deputy Secretary of Lega, Member of the European Parliament) during the traditional Lega party rally in Pontida (Bergamo), 21 september 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
Roberto Vannacci (Deputy Secretary of Lega, Member of the European Parliament) during the traditional Lega party rally in Pontida (Bergamo), 21 september 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
AA

MILANO, 21 OTT - Il consiglio federale della Lega ha ribadito che "sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare" il partito "a patto che non siano una realtà politica alternativa". Lo fanno sapere fonti della Lega al termine del federale. Il riferimento, mai esplicitato, è ai 'team Vannacci' che fanno capo all'associazione 'Il Mondo al contrario' dei fedelissimi del generale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario