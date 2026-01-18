Lega sulla sicurezza, stretta anche per i giovani stranieri che violano le leggi
ROMA, 18 GEN - "Non solo la norma anti-coltelli e l'introduzione del reato per chi non si ferma all'alt delle forze dell'ordine: nel pacchetto sicurezza la Lega vuole inserire specifiche novità per i giovani stranieri che violano le leggi. Nello specifico: basta ricongiungimenti familiari facili, taglio dei benefici dell'accoglienza per i ragazzi che commettono reati, rimpatri più efficaci per i minori arrivati in Italia senza parenti. Per la Lega sono proposte prioritarie". Così una nota del partito di Matteo Salvini.
