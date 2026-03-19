Lega, scossi e addolorati per Bossi, Salvini annulla appuntamenti di domani
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ROMA, 19 MAR - "L'intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari. Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati". Lo riferisce una nota della Lega aggiungendo che il segretario Matteo Salvini ha cancellato tutti gli appuntamenti previsti per domani e che tornerà a Milano con il primo volo.
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